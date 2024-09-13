Эксперт Ляшок рассказал, кого ждет повышение зарплаты с 1 октября

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что с 1 октября в России вырастут зарплаты преподавателей федеральных вузов, медработников, сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств.