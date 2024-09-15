Путин проведет совещание по беспилотникам

Российский Президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сообщается в программе журналиста ВГТРК Павла Зарубина, фрагмент которой он опубликовал в соцсетях 15 сентября.
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