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Парламентская газета

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Путин проведет совещание по беспилотникам

Российский Президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития беспилотной авиации. Об этом сообщается в программе журналиста ВГТРК Павла Зарубина, фрагмент которой он опубликовал в соцсетях 15 сентября.

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