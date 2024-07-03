Великолепного воспитателя Лидию Юрьевну Чернецову поздравляем с днем рождения! 🎂 Пусть Ваш нелегкий труд всегда вознаграждается улыбками детей, благодарными взглядами родителей и похвалой руководства.
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Великолепного воспитателя Лидию Юрьевну Чернецову поздравляем с днем рождения! 🎂 Пусть Ваш нелегкий труд всегда вознаграждается улыбками детей, благодарными взглядами родителей и похвалой руководства.