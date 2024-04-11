Директор МЭЦ рассказал о вкладе Москвы в вопроса экспорта высокотехнологичной продукции

На долю Москвы в общем объеме экспорта высокотехнологичной продукции России приходится порядка 18%, заявил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов на форуме «Открытые инновации», который стартовал сегодня в Сколково.
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