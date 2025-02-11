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Замглавы Минстроя Музыченко назвал кадры основной проблемой строительной отрасли

Замглавы Минстроя Музыченко назвал кадры основной проблемой строительной отрасли

Отсутствие кадров стало главной проблемой отрасти строительства в России по итогам 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергея Музыченко.

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