Павел Воля показал детям дом в Пензе, где провел свое девство

Артист Павел Воля устроил экскурсию для своих детей ни где-нибудь в Дубае, а в родной Пензе. 45-летний резидент Comedy Club, решил вернуться на малую родину и прогуляться по местам, где провел свое детство.
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