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5koleso.ru

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Покупатели «китайцев» стали моложе и терпимее к автомобилям из КНР

Покупатели «китайцев» стали моложе и терпимее к автомобилям из КНР

Аналитическое агентство «Автостат» опросило более 5,6 тысяч владельцев китайских автомобилей в России и выяснило, каков средний возраст владельца «легковушки» из Поднебесной в настоящее время, а также выяснило другие любопытные факты.

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