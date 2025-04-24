Вячеслав Козлов покинул пост главы Новошешминского района

Автор: Александра Давыдова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Совет Новошешминского муниципального района на внеочередном заседании принял отставку Вячеслава Козлова, который возглавлял район с 2010 года.
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