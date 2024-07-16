Боевик ВСУ Сегодня 3,5K прочитали Чем ближе крах нацистского киевского режима, тем чаще на передовой происходят столкновения между бандеровцами из националистических формирований и мобилизованными боевиками украинской армии.
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