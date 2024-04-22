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Закон и Порядок

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"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

Пока в Белоруссии на самом высоком уровне пропагандируется и внедряется труд детей на приусадебных школьных участках, чтобы "дури меньше было в голове", у нас в школах будут учить чирлидерш — девушек в коротких юбках, которые, как в пошлых американских кинокомедиях «про это», трясут своей пятой точкой в перерывах спортивных матчей.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Чирлидерши - новый подход к малолетней проституции. После матча или вместо матча пригласят в сауне потанцевать, тренера зарядят баблом и погнали - молодое свежее мясцо, без особых комплексов - самое то!
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Александр Рожков
Дык вы сами же и выбрали это все....
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