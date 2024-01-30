Экс-глава ЕСХП назвал ошибкой либерализацию импорта с Украины

Global Look Press/Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency Решение Евросоюза об открытии дверей для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой", заявил в беседе с Ouest-France экс-руководитель Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС Жан-Люк Демарти.
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