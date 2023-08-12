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Хавбек «Урала» Мишкич: «Заслужили победу над «Спартаком», верили в себя»

Хавбек «Урала» Мишкич: «Заслужили победу над «Спартаком», верили в себя»

«У меня нет слов после такой игры. Большие эмоции. Могу поздравить свою команду с хорошим характером.

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