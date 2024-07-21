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Трамп: готов участвовать в дебатах с Харрис или другим кандидатом от демократов

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп готов принять участие в дебатах с вице-президентом страны Камаллой Харрис или любым другим кандидатом от Демократической партии.

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