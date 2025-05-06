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На встречу с Путиным? Трамп хочет превратить визит в Саудовскую Аравию ценой в 1 триллион долларов в триумф – RS

На встречу с Путиным? Трамп хочет превратить визит в Саудовскую Аравию ценой в 1 триллион долларов в триумф – RS

На следующей неделе президент Дональд Трамп совершит свою первую международную государственную поездку в качестве президента, и, как 2017-м году, его первой остановкой станет Королевство Саудовская Аравия.

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