На встречу с Путиным? Трамп хочет превратить визит в Саудовскую Аравию ценой в 1 триллион долларов в триумф – RS

На следующей неделе президент Дональд Трамп совершит свою первую международную государственную поездку в качестве президента, и, как 2017-м году, его первой остановкой станет Королевство Саудовская Аравия.
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