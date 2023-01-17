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Кадыров: за весь период проведения СВО в украинский плен не попал ни один чеченский командир

Кадыров: за весь период проведения СВО в украинский плен не попал ни один чеченский командир

За весь период проведения российской специальной военной операции (СВО) в украинский плен не попал ни один чеченский командир.

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