НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

119 подписчиков

В Петербурге обсудили создание геопарка

В Петербурге обсудили создание геопарка

В число его объектов могут войти несколько особо охраняемых территорий Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал о рабочей встрече с председателем Комитета по природопользованию Александром Германом и генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх