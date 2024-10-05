В Петербурге обсудили создание геопарка

В число его объектов могут войти несколько особо охраняемых территорий Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал о рабочей встрече с председателем Комитета по природопользованию Александром Германом и генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
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