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Ущерб от наводнения в Непале оценивается в $2,56 млрд

Ущерб от наводнения в Непале оценивается в $2,56 млрд

REUTERS/Adnan Abidi Ущерб от разрушительного наводнения в Непале насчитывает минимум $2,56 миллиарда – речь идет об утраченном имуществе, жилье и инфраструктуре.

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