В школах России стартовал месяц профориентации

В российских школах начался месяц профориентации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума «Россия — мои горизонты», передаёт РИА Новости.
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