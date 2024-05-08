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Бадоса о расставании с Циципасом: «Это напоминает мне историю Шараповой и Димитрова – встречаешь нужного человека, но в неправильный момент»

Бадоса о расставании с Циципасом: «Это напоминает мне историю Шараповой и Димитрова – встречаешь нужного человека, но в неправильный момент»

Об их отношениях стало известно в мае 2023-го.«Последние дни были трудными эмоционально, но я сильная, поэтому стараюсь справиться со всем по максимуму.

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