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Илья Самсонов подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Илья Самсонов подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Российский вратарь Илья Самсонов стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на один сезон и имеет двусторонний статус, пишет газета «Известия» .

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