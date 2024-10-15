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Задержка развития моторики может указывать на наличие генетических нарушений у детей

Задержка развития моторики может указывать на наличие генетических нарушений у детей

Недавнее исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), выявило, что задержка моторики и низкий мышечный тонус являются достоверными индикаторами генетического диагноза у детей с нарушениями нервно-психического развития.

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