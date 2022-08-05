Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть

Против российской национальной валюты в среднесрочной перспективе мгут сыграть такие факторы, как корректировка бюджетного правила, падение цен на нефть из-за общемировой рецессии, и доступ к торгам резидентов, представляющих дружественные страны.
Против российской национальной валюты в среднесрочной перспективе мгут сыграть такие факторы, как корректировка бюджетного правила, падение цен на нефть из-за общемировой рецессии, и доступ к торгам резидентов, представляющих дружественные страны.
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