Педиатр НИКИ детства Гусарова дала советы по лечению ротавируса

Кишечный грипп, известный также как ротавирус, обычно обостряется в холодное время года. Врач-педиатр из дневного стационара КДЦ № 1 НИКИ детства Ксения Гусарова объяснила, насколько опасно заболевание и каких продуктов следует избегать во время болезни.
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