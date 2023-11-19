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Губернатор Волгоградской области: Один из готовящихся к закладке атомных ледоколов проекта 22220 получит имя «Сталинград»

Губернатор Волгоградской области: Один из готовящихся к закладке атомных ледоколов проекта 22220 получит имя «Сталинград»

Один из серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика", закладка которых ожидается на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге, поучит название "Сталинград".

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