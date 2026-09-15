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Красный Север

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В ЯНАО 15 сентября ожидаются туманы и температура до плюс 20 градусов

В ЯНАО 15 сентября ожидаются туманы и температура до плюс 20 градусов

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 15 сентября, синоптики прогнозируют туман и дневные показатели температуры до +20 градусов.

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