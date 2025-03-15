Ричардс о «Сити»: «Они снова будут бороться за титул АПЛ в следующем сезоне. Просто нужно немного свежей крови, несколько ключевых игроков должны восстановиться»

«Они подошли к концу цикла с точки зрения энергии, я все еще считаю, что это топ-игроки, но вопрос в том, что их тела позволяют им делать.
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