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Историк Пяста: у Польши нет реальных причин для поддержки Украины и борьбы с Россией

Историк Пяста: у Польши нет реальных причин для поддержки Украины и борьбы с Россией

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.

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