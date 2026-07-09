Сергей Собянин сообщил о появлении новых площадок для регистрации брака

В Москве появились четыре новые площадки для выездной регистрации брака, сообщил Сергей Собянин. Они открыты по проекту «Новые адреса счастья», который дает молодоженам возможность проводить церемонии не только во дворцах бракосочетания, но и в необычных городских пространствах.
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