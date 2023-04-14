Слово и дело

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Путин встретит Пасху в ночь на воскресенье в храме Христа Спасителя

Путин встретит Пасху в ночь на воскресенье в храме Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин традиционно посетит храм Христа Спасителя в ночь на воскресенье, чтобы встретить Пасху.

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