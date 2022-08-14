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«Могла запросто получить дверью в лоб», – Вера Сотникова не смогла простить Кузьмину его нелюбовь к себе

«Могла запросто получить дверью в лоб», – Вера Сотникова не смогла простить Кузьмину его нелюбовь к себе

В далёких 90-х годах Веру Сотникову считали одной из самых красивых женщин на экране. Режиссёры с большим удовольствием приглашали актрису к себе на съемки, а зрители млели от ее таланта.

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