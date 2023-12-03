Процессоры в Apple Watch Series 9 построены на морально устаревшей архитектуре A16 Bionic...

Процессоры в Apple Watch Series 9 построены на морально устаревшей архитектуре A16 BionicВсе версии Apple Watch Series 9 оснащены новым процессором S9 SiP, однако, согласно последнему анализу, этот чип не изготавливается массово по последнему 3-нм техпроцессу TSMC “N3B”, который использовался в моделях A17 Pro и M3.
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