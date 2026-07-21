Мнение: «Эр-Рияд не горит желанием получить ядерное оружие», – Александр Тиханский

В программе «Мнение» военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский прокомментировал новость о том, что CNN заявили о том, что сделка Соединенных Штатов с Саудовской Аравией может открыть путь Эр-Рияду к ядерному оружию.
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