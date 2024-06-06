Как пережить жару в городе? 7 правил китайской медицины

Сейчас наступило жаркое время: асфальт в городах плавится от жары, мегаполисы медленно тают под палящим зноем, а его несчастные обитатели должны не только выживать в этом пекле, но и продолжать работать, заниматься собой и близкими и держать планку успеха.
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