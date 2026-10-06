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Орловцам предлагают сдать книги на доброе дело

Орловцам предлагают сдать книги на доброе дело

1 ноября в орловском «Кванториуме», расположенном в горпарке Орла, пройдёт осенний благотворительный фестиваль «Добро Маркет».

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