МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией

МВД Финляндии подготовило законопроект о временных мерах по борьбе с нелегальной миграцией. В случае принятия закона он позволит финскому правительству ограничивать прием заявлений на предоставление убежища, оставив открытыми КПП на границе с Россией.
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