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Газета.ру

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Ремейк Halo: Campaign Evolved получил высокие оценки критиков

Ремейк Halo: Campaign Evolved получил высокие оценки критиков

Ремейк Halo: Campaign Evolved получил преимущественно положительные оценки профильной прессы. После снятия эмбарго на публикацию обзоров средний рейтинг игры составил 81 балл из 100 на Metacritic и 83 балла на OpenCritic, что свидетельствует о благоприятном приеме проекта критиками, сообщает Rozetked.

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