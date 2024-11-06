В Европарламенте оценили мощь военной промышленности России

За полгода произвести столько оружия, сколько имеет на вооружении вся армия Германии может Россия, заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс 6 ноября на слушаниях в Европарламенте.
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