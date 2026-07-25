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AtriCure отчиталась о финансовом росте за второй квартал 2026 года

AtriCure отчиталась о финансовом росте за второй квартал 2026 года

Американская медицинская компания AtriCure, Inc. (NASDAQ: ATRC), специализирующаяся на разработке инновационных решений для хирургического лечения мерцательной аритмии и управления левым предсердным ушком, опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года.

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