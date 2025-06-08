Джон Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков лиги

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в российской Премьер-Лиге по версии игроков чемпионата, сообщает «Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в российской Премьер-Лиге по версии игроков чемпионата, сообщает «СЭ».
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