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Джон Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков лиги

Джон Кордоба признан лучшим футболистом РПЛ по версии игроков лиги

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в российской Премьер-Лиге по версии игроков чемпионата, сообщает «Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в российской Премьер-Лиге по версии игроков чемпионата, сообщает «СЭ».

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