В Белом доме не стали комментировать информацию украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о том, что Киев ожидает от своих партнеров дополнительную партию зенитных ракетных комплексов Patriot.
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