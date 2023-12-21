По словам Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League – крупнейший кинематографический опыт студииВ последнем эпизоде о разработке Suicide Squad: Kill the Justice League обсуждалось игровое оружие, боевые действия, продавцы, возвращающиеся персонажи и то, как вы будете настраивать вооружение, чтобы победить силы Брэйниака.