По словам Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League – крупнейший кинематографический опыт студииВ последнем эпизоде о разработке Suicide Squad: Kill the Justice League обсуждалось игровое оружие, боевые действия, продавцы, возвращающиеся персонажи и то, как вы будете настраивать вооружение, чтобы победить силы Брэйниака.
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