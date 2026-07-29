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Каждая третья россиянка не выносит «вкусных» комплиментов при знакомстве

Каждая третья россиянка не выносит «вкусных» комплиментов при знакомстве

Для многих россиянок первое сообщение в дейтинг-приложении может сыграть решающую роль. Как выяснили аналитики сервиса Mamba, большинство респонденток спокойно относятся к комплиментам внешности в начале знакомства, но только если они звучат уважительно и не переходят в фамильярность.

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