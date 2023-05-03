Роберт Кеннеди—младший пообещал помиловать Ассанжа в случае своей победы на выборах президента США

Роберт Кеннеди—младший дал обещание помиловать находящегося в тюрьме основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае своей победы на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов.
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