В Ставрополье неизвестные распространили фейк о неопознанной пациентке

Авторы недостоверной публикации призывали помочь с поисками родственников пострадавшей.Неизвестные распространили в соцсетях фейк о госпитализации неизвестной девушки во взрослую краевую больницу Ставрополя.
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