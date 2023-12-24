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В Ставрополье неизвестные распространили фейк о неопознанной пациентке

В Ставрополье неизвестные распространили фейк о неопознанной пациентке

Авторы недостоверной публикации призывали помочь с поисками родственников пострадавшей.Неизвестные распространили в соцсетях фейк о госпитализации неизвестной девушки во взрослую краевую больницу Ставрополя.

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