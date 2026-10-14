Украина обвиняет ВС РФ в ударах «Искандерами» и «Цирконами» по ТЭЦ в Киеве Информационные ресурсы противника взывают к Трампу, продолжая утверждать, что Россия «почём зря нарушает энергетическое перемирие» и что американцы «с задержками поставляют ВСУ разведданные».
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