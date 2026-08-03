В Краснодаре 13 улиц остались без света из-за аварии на линии

В Прикубанском округе Краснодара зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Причиной инцидента стало повреждение на линии напряжением 6–10 кВ, что привело к отключению шести трансформаторных подстанций.
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