Быстрее уезжайте с пляжей: синоптики выступили с экстренным сообщением по циклону

Из-за угрозы прохождения мощного циклона 4 августа в Приморье введут режим повышенной готовности. Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко на совещании с главами муниципалитетов и профильных ведомств в понедельник, 2 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.