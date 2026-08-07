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Царьград

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Патрушев обсудил обучение бразильцев в российских вузах

Патрушев обсудил обучение бразильцев в российских вузах

Николай Патрушев, помощник Президента РФ, в ходе визита в Федеральный университет Рио-де-Жанейро обсудил с бразильской стороной возможности обучения бразильских специалистов в российских вузах и совместные проекты в океанологии.

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