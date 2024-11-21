Скопинский маньяк Мохов завязал отношения с загадочной незнакомкой: “Дочь его”

В один из тихих дней в Скопине, корреспонденты Телеграм-канала SHOT вызвали сенсацию, обнаружив, что Виктор Мохов, печально известный как “скопинский маньяк”, поддерживает общение с таинственной молодой женщиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии