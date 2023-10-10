В США ищут возможность объединить помощь Израилю и Украине в один пакет

Возможность увязать помощь Израилю с наращиванием финансовой поддержки Украины активно обсуждается ключевыми законодателями конгресса Соединенных Штатов и администрацией президента США Джо Байдена, 10 октября сообщает телеканал NBC.
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